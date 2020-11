Rai, Perillo: "Il Napoli punta molto su Hysaj, mi sbilancio sul suo futuro"

A “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Crc è intervenuto Antonello Perillo, giornalista Rai. “Complimenti al Napoli per la vittoria di ieri a Bologna – ha detto Perillo a Radio Crc – l’uomo in più è stato Lozano. Per me è come se fosse un nuovo acquisto. E’ stato bravo Gattuso a rivitalizzarlo. Ancelotti, invece, non riusciva a farlo esprimere al meglio”. Ieri in occasione della trasferta di Bologna sono andati in tribuna sia Mario Rui sia Ghoulam. Secondo Perillo “è un segnale che il Napoli punta molto su Hysaj. Mi sento di sbilanciarmi. Secondo me Hysaj resterà a Napoli”.