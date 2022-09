Rai, Perillo: "Zielinski si è galvanizzato dopo le parole di Klopp"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Antonello Perillo, vicedirettore TGR Rai

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Antonello Perillo, vicedirettore TGR Rai: "Zielinski si sarà galvanizzato anche grazie alle parole di Klopp, che lo ha incensato con tanti complimenti nel pre gara. Il polacco ha qualità incredibili, ma ha sempre peccato di costanza. Ieri ha messo in campo una prestazione divina, c'è poco da dire. Spero che possa essere l'inizio di qualcosa di importante. Anguissa e Lobotka? E se pensi che in panchina ci sono Ndombele, Elmas, Demme e tanti altri... Ndombele soprattutto: non è mica un bidone. Solo perché è arrivato in ritardo di condizione, il suo talento non è in discussione. Se torna quello di Lione è un fenomeno mondiale. Il centrocampo del Napoli è il centrocampo più forte della Serie A. E tutta la rosa è eccezionale. Il vero vincitore di ieri è stato De Laurentiis, per la squadra che ha costruito con Giuntoli. La rinascita di Meret? Sono stato linciato sui social da tanti tifosi per aver difeso questo ragazzo, senza nulla togliere all'eventuale arrivo di Navas. Quindi non sono sorpreso: Meret è il secondo della Nazionale, è stato concentrato sul suo cammino e non sulle voci di mercato. Anche Zoff ha avuto i suoi errori, poi. Su Meret c'è stata una campagna di odio insensata e non capisco il perché".