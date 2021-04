Rai, Repice: "Mi dispiace per il Napoli ma la classifica non cambierà"

Nel corso della trasmissione 'Radio Goal', Francesco Repice, giornalista Rai, intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Speriamo che davvero i tifosi potranno tornare allo stadio per gli Europei, il problema è l’ingresso e l’uscita dagli impianti.

Lotta Champions? Sono del parere che la classifica rimarrà questa fino alla fine. Mi aspettavo di più dal Napoli quest’anno ma la sfortuna davvero ha preso sotto il braccio Gattuso e la sua squadra con in tanti infortuni. Ora i risultati buoni si stanno vedendo col recupero degli elementi imprescindibili. Mi dispiace per Rino e il Napoli ma credo che la classifica da qui alla fine non cambierà, mi sembra complicato che Napoli, Roma e Lazio possano insediare il quarto posto”.