Rai, Varriale: “La squadra ha poca solidità difensiva, ma un grande potenziale offensivo”

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista e vicedirettore di Raisport, Enrico Varriale. Insigne è stato grande protagonista anche a Reggio Emilia, poi le cose sono andate come sono andate perché c’è stato quello scellerato errore collettivo che ha portato al gol del pareggio in pieno recupero. Qualche secondo dopo la fine del recupero ha esternato tutta la sua amarezza ma detto questo la partita dell'altra sera ha confermato le potenzialità della squadra. Ancora una volta si è confermato che questa squadra ha poca solidità difensiva mentre nel secondo tempo con il potenziale offensivo che ha, ha chiuso la partita. Il rientro di tanti giocatori potrebbe essere una notizia positiva anche perchè adesso ci sono tre partite che ti vai a giocare sul campo del Milan, della Juventus e della Roma. Sono match decisivi per la Champions”.