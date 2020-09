Rai, Varriale: "Tenere Koulibaly sposterebbe tanto nella prossima stagione"

Enrico Varriale, vice-direttore di Rai Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Restasse Koulibaly, sposterebbe il gioco dei pronostici sul Napoli nella prossima stagione. Due anni fa il Napoli fu inserito come quinto in griglia, poi invece si giocò lo scudetto con la Juventus. Le griglie scudetto comunque lasciano il tempo che trovano, vanno prese con le pinze. C'è un problema di equilibrio nel nostro campionato, visto che ha vinto sempre la Juventus negli ultimi anni".