Rai, Venerato difende Giuntoli: "E' riuscito a vendere anche i cadaveri portando 250mln!"

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, nel corso della trasmissione 'Radio Goal' si è espresso così sulla posizione di Cristiano Giuntoli: "Giuntoli è un direttore sportivo che ha consegnato al Napoli 250 milioni di euro di cessioni. A comprare siamo bravi tutti, basta andare coi soldi al mercato e prendere giocatori. Quand'è arrivato Giuntoli ha trovato molti cadaveri della gestione Benitez. difficili da piazzare. E invece li ha piazzati tutti. Il rapporto Giuntoli-De Laurentiis ha fruttato quattro qualificazioni in Champions e uno scudetto morale, se si può dire.

Quando è stato scelto Sarri, tutti a dire che era stata un'invenzione di De Laurentiis. Invece vi svelo un retroscena. Giuntoli, quando lavorava col Carpi, in tarda primavera aveva avuto già contatti con De Laurentiis, tra marzo e aprile esattamente. Quest'ultimo disse al direttore sportivo che per la scelta dell'allenatore stava prendendo in considerazione 4-5 nomi, tra cui Emery. Il parere di Giuntoli fu chiaro: prendi Sarri. E De Laurentiis capì che la chimica tra direttore sportivo e allenatore è importante e da grande dirigente optò per lui".