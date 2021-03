Rai, Venerato: "Le ultime di formazione: un altro ritorno, ecco il piano per Osimhen"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Rai, Ciro Venerato, rivelando le ultime di formazione in vista di domani: "Ad oggi dico che l'unico dubbio è Demme-Bakayoko, ma secondo me gioca Demme. Tra i pali giocherà Ospina e non Meret. Mi arrivano conferme su Ghoulam e Di Lorenzo e Koulibaly e Rrahmani, quindi out Maksimovic. Osimhen sarà convocato e, se il piano gara sarà rispettato, potrebbe avere 15/20 minuti da giocare in campo".