Rai, Venerato non ci sta: “Simy non poteva mai prendere il pallone. Non c’era rosso a Koulibaly”

Nel corso di Goal Show, trasmissione in onda su Tele Vomero, è intervenuto il giornalista Rai Ciro Venerato che ha parlato dell’episodio relativo all’espulsione di Koulibaly contro la Salernitana: “Simy non poteva mai prendere il pallone, era ad una distanza troppo grande. Non c’era il cartellino rosso a Koulibaly. Simy non aveva disponibilità della palla e quindi non era chiara occasione da gol”.