Rai, Venerato sul contatto ADL-Sarri: “Non mi stupirebbe questa mossa del presidente”

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, che ha commentato le voci su un contatto tra De Laurentiis e Sarri: "Non mi stupirebbe questa cosa perchè De Laurentiis è abituato a volte a fare un passo indietro. Lo mandò via perché era stanco di sentirsi dire che Sarri giocava sempre nello stesso modo, che non aveva un piano B. Sarri rimase male perchè non voleva andare al Chelsea ma aspettava una proposta dal Napoli che arrivò ma fu ritenuta ridicola per gli fu proposto un contratto molto al di sotto di quanto prendevano gli altri top allenatori di Serie A”.