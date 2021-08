Rai, Venerato: "Vi spiego perché il Napoli trasmette le amichevoli in pay per view"

Perché il Napoli fa pagare quasi 10 euro ai tifosi per vedere le amichevoli pre-campionato? Il motivo che spinge la società a far trasmettere i test estivi in pay-per-view viene spiegato da Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli non è l'unica squadra che ha chiesto soldi ai tifosi per le amichevoli estive. Roma, Milan e altre sono in ppw a 4,99. Il Napoli ha un costo più alto ma non è il solo club a vendere le gare in pay. Ogni amichevole costa al Napoli 30-40 mila euro. Quando il Napoli non trova acquirenti, si rivolge ai tifosi per recuperare questi soldi attraverso il bacino d'utenza".