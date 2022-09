Rai, Verna: "Giuntoli fuoriclasse. Un suo acquisto mi sta entusiasmando"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Carlo Verna, giornalista Rai

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Carlo Verna, giornalista Rai: “Raspadori? Sicuramente mi ha entusiasmato. L’Italia ha fatto quello che doveva in queste partite di Nations League, ma comunque non andrà ai Mondiali. Avremo un inverno senza calcio, questo non è mai capitato. Il Napoli? Spalletti punta sul lavoro di Giuntoli che è un fuoriclasse. Col Torino sarà la prima prova del nove della stagione perché vedremo come torneranno i calciatori dalle Nazionali. Sarri si lamentava moltissimo quando c’erano le soste per le nazionali. C’è Napoli-Torino, ma anche la partita di Amsterdam contro l’Ajax che potrebbe proiettare il Napoli verso la qualificazione. Un successo potrebbe scongiurare il continuo della stagione giocando di giovedì in Europa League.

Il campionato? Non ha padroni, ma la squadra da battere è il Milan. La Juventus è in crisi e l’Inter non sta facendo grandi cose. La Roma si diceva che si potesse inserire nella lotta scudetto, è stata un po’ sfortunata. Io non credo che l’Atalanta abbia più possibilità del Napoli per il titolo. Spalletti conosce molto di calcio e guida una squadra che ha battuto il Liverpool vicecampione d’Europa e il Rangers finalista di Europa League, poi i campioni d’Italia. Adesso deve superare la voglia di far polemica e preservare l’ambiente e ci può riuscire solo Spalletti".