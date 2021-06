Report - Ex ag. Scamacca attacca De Rossi che nega le pressioni sul giocatore: "Mai visto in vita mia”

Il passaggio di Gianluca Scamacca e Dejan Kulusevski torna argomento di un’inchiesta, quella condotta da Report su Rai3. Ai microfoni della trasmissione, Paolo Paloni, ex agente dello stesso Scamacca dice: “Ci sta che tu vai da un giocatore e gli dici vuoi farti una chiacchierata, ma non che tu metti in mezzo altri giocatori. È una cosa marcia. Lucci ha De Rossi in nazionale”.

Daniele De Rossi ha smentito le voci secondo cui avrebbe fatto pressioni su Gianluca Scamacca per passare nella scuderia di Alessandro Lucci: “Che vi devo dire, non ci ho mai parlato in vita mia, non ho il numero, non mi è mai chiesto di farlo. Se trovate una qualche conversazione con Scamacca io vi dico tutto quello che vi pare. Non è la prima voce, un’altra volta mi ha chiamato un procuratore, stessa dinamica, ma è un giocatore che non ho mai visto in vita mia”.