Repubblica, Pinci su Juve-Napoli: "Giudice Sportivo non aveva elementi sufficienti per lo 0-3"

Matteo Pinci, collega de La Repubblica, ai microfoni di Radio Sportiva ha parlato di alcuni temi d'attualità soffermandosi su Juve-Napoli: "Dopo la partita il Giudice Sportivo non aveva elementi sufficienti per assegnare il 3-0 a tavolino. Adesso si cerca di capire se le cause di forza maggiore della mancata trasferta siano responsabilità dell'ASL o del Napoli".