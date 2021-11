Repubblica, Ragone: “Parole di Lozano? Colpisce contrasto con il gran momento del Napoli”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Ottavio Ragone, giornalista di Repubblica.

“Parole di Lozano? In questo periodo in cui tra l’altro il Napoli – a parte la scaramanzia – sta dando delle belle prove colpisce il contrasto. Libro su Maradona “Il nostro Diego: un anno dopo”? Mi spiace dirlo perché bisognerebbe essere modesti ma sono molto contento del risultato raggiunto, mi sembra un bel libro sia per i contenuti che tipograficamente. Sicuramente aiuterà a riflettere. Sono particolarmente contento di tutti gli interventi di alto livello e anche per il fatto di prendere l’eredità di Maradona negli aspetti positivi e attualizzarli nella realtà di una Napoli che sta cambiando. Modo giusto per onorare la memoria di Maradona al di là delle celebrazioni che guardano al passato.

La fatica per fare questi prodotti è immensa anche se ci dà enormi soddisfazioni. Un po’ come navigare controcorrente. Ma lo facciamo perché crediamo nell’informazione a 360° che segua le tendenze digitali ma dia forza alla carta stampata. Il fatto di darlo gratis sicuramente comporta uno sforzo enorme che riusciamo a realizzare con il sostegno degli sponsor come l’Università Federico II, l’eccellenza e il meglio in tutti i campi. Ci sono anche gruppi bancari come Unicredit e altre realtà aziendali importanti della Campania che ci sostengono in questi sforzi. Ne faremo anche altri perché ci divertiamo. Per questo mestiere ho l’entusiasmo di quando ho iniziato.

Scudetto? Voglio essere scaramantico ma mi piace la squadra e mi piace anche il clima. Napoli ora gira su un’asse diversa. Quindi sono fiducioso però c’è una chimica positiva nell’aria, per la città e anche per la squadra. Chiaramente bisogna essere bravi a cogliere le opportunità”.