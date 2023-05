Rtl 102.5, Pacchioni: "Luis Enrique colpo alla Ancelotti, ma non ha carattere docile"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo Pacchioni, giornalista di RTL 102.5

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo Pacchioni, giornalista di RTL 102.5: "Luis Enrique sarebbe un profilo adatto al Napoli, per tanti aspetti: ricorderebbe l'operazione Ancelotti post Sarri, così da non dare una sensazione di downgrade alla piazza azzurra. Detto questo, Luis Enrique non è un carattere docile: è uno che va dritto per la sua strada, ha una fortissima personalità. E temo che questo possa cozzare con lo stesso carattere di De Laurentiis.

Dove andrà Spalletti dopo il Napoli? Per lui immagino un anno sabbatico. Ha preso tanto dal Napoli, ma ha anche dato tanto. Vorrà ritagliarsi qualche mese di pace e di tranquillità. Sarebbe il modo giusto per ricaricare le pile e ripartire. Poi se dovesse presentargli l'occasione della vita, allora il discorso cambia. Altrimenti, se deve restare in Italia su una panchina diversa dal Napoli, tanto vale riposarsi nella sua Toscana...".