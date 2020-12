Rtl, Giuliani: "Panorama imbarazzante, azzurri privi di una minima idea di calcio"

Il Napoli si è completamente perso. Scrive così Fulvio Giuliani, voce di RTL, nel suo commento al momento per Napoli per WillIamhillnews.it: "In due partite, all’Olimpico contro la Lazio e al San Paolo contro il Torino, nonostante il pareggio strappato in extremis ai granata, gli azzurri praticamente non hanno mai tirato in porta. Si intende ad eccezione del gioiello di Lorenzo Insigne, al 93’ di una gara già persa. Un panorama oggettivamente imbarazzante.

Azzurri lenti, impacciati, prevedibili, privi di una sia pur minima idea di calcio. Quella che per 25 minuti aveva imbambolato l’Inter, nella sfida di San Siro. Una partita, per quanto persa, che sembra il paradiso rispetto a questa doppia galleria degli orrori e una gara di qualche mese fa, non certo di una settimana or sono. Gli infortuni hanno stravolto la squadra, ma anche un’incredibile serie di ko fisici come quella dell’ultimo mese non può spiegare la totale involuzione della manovra".