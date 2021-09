Sky, Camicioli su Napoli-Juve: "Prova generale per Spalletti e importante per Allegri"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Davide Camicioli, giornalista Sky: “Politano è un professionista eccellente ed un giocatore di assoluta qualità, mi auguro che abbia l’opportunità anche in Nazionale. Mancini è stato bravo a dare delle chance a tanti ragazzi che non hanno trovato tanto spazio nei club.

Napoli-Juve? Al di là degli arrivi in extremis dei nazionali, sono molto curioso di vedere Napoli-Juve. E’ una prova generale per Spalletti e una prova importante per Allegri. In questi due anni di assenza di Allegri dal campo il calcio italiano è cambiato. Non sarà facile per lui rimodellare la Juventus che ha fa stravinto i campionati. Sarà una bella sfida e sarà vietato perdere. Il pareggio, che a me non piace mai, potrebbe andar bene. Sono convinto che sia il Napoli, sospinto dal pubblico, che la Juve abbiano voglia di riscatto”.