Sky, Adani: "Il Napoli se prende la strada del gioco e della qualità è da Scudetto"

Daniele Adani, in una diretta ai microfoni di Bobo Tv, ha parlato del momento di casa azzurra: "Il Napoli era a metà strada in questi mesi, una volta che prende la strada del gioco e con i recuperi gioca per lo Scudetto. Ovvero metà campo offensiva, qualità, linea alta e così viene fuori la qualità da Napoli con gli esterni alti, Zielinski a legare, Fabian che cresce, Koulibaly che chiude dietro".