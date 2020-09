Sky, Adani: "Osimhen ha stravolto la partita, ottima la scelta di Gattuso"

Lele Adani, commentatore di Sky Sport, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Osimhen ha stravolto la partita, la tempistica del suo ingresso da parte di Gattuso è stata giusta. Scudetto? Juve in testa, ma il campionato resta equilibrato, tante situazioni potrebbero pesare. Saranno importanti le rotazioni. Il Napoli sa divertirsi, non deve precludersi nulla, deve sognare sempre. Sarà un vantaggio avere un allenatore in panchina come Gattuso".