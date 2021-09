Sky, Bergomi: "Firenze test importante per il Napoli. Oggi Spalletti ha pensato a quella gara"

Dopo la sconfitta del Napoli contro lo Spartak Mosca in Europa League, Giuseppe Bergomi, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della prossima sfida degli azzurri in campionato contro la Fiorentina, test importante dopo il ko: "Esami ne ha avuti il Napoli, Genoa, Samp e Juventus. Affronterà una squadra che metterà ritmo e sarà un bel banco di prova. Oggi Spalletti ha pensato a quella partita, facendo scelte chiare, come lasciare fuori Osimhen all'inizio".