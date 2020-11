Sky, Bergomi: "Napoli ha avuto la gara in mano, fondamentale il rientro di Zielinski"

Giuseppe Bergomi, ex calciatore e opinionista Sky, ha commentato la vittoria del Napoli contro la Roma: "Grande attenzione del Napoli all'inizio, poi ha preso in mano la partita. Squadra ordinata, divisa bene in campo. Il rientro di Zielinski con i suoi tempi di inserimento è importante per il Napoli. Gattuso può pensare di alternate 4-2-3-1 e 4-3-3".