Sky, Bonan: “Il Napoli perde il giocatore più importante, ma sostituti quasi all'altezza di Kvara”

TuttoNapoli.net

Ai microfoni di Sky Sport 24, è intervenuto Alessandro Bonan, conduttore di 'Calciomercato l'Originale': "Il Napoli è una grande squadra, non serviva la trasferta di Liverpool per capirlo, anche se il contesto internazionale gli dà quel qualcosa in più. Mi aspetto un grande Napoli a Bergamo, nonostante l’assenza del suo giocatore forse più importante, che è Kvaratskhelia. Ha ragione Spalletti quando parlando dell’Atalante dice che è una buona squadra che esalta il collettivo, perché è difficile pensare ad un collettivo che esalta una buona squadra. Cioè deve avere dei buonissimi giocatori. Nel caso del Napoli c’è un collettivo che funziona e le alternative a Kvara ci sono, perché sono tutti giocatori estremamente tecnici quelli che può presentare davanti Spalletti. I sostituti del georgiano, non dico che sono alla sua altezza perché ora lui è un qualcosa in più, ma siamo lì”.