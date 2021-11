Sky, Bonan ironizza sulla neve a Mosca: "Ho il raffreddore solo a guardare le immagini"

Cade la neve, tanta neve in quel di Mosca. A mezzora da Spartak Mosca-Napoli gli operatori sono ancora al lavoro per le condizioni del manto erboso. Nel corso del pre-partita di Sky Sport il conduttore Alessandro Bonan ha ironizzato sulla situazione metereologica in Russia: "Sento freddo già da qui, ho il raffreddore solo a guardare queste immagini", il breve commento.