Sky, Bonan: "La finale persa stasera non cambierà il destino di Italiano"

Il giornalista Sky Alessandro Bonan ha parlato del futuro di Vincenzo Italiano ai microfoni dell'emittente satellitare al termine di Fiorentina-West Ham: "Certamente per la Fiorentina privarsi di Italiano dopo una vittoria poteva essere un addio più dolce. Così lascerebbe un piccolo vuoto in un lavoro eccezionale fatto in questi due anni. La finale persa stasera non cambierà il destino di Italiano. Se il Napoli ha deciso di puntare su di lui e la Fiorentina lo libererà, questo risultato non cambierà lo stato delle cose”.