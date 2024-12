Sky, Borghi: "Riserve del Napoli non hanno minutaggio, non puoi cambiare il 100%"

vedi letture

Nel corso di Cronache di Spogliatoio, il giornalista e telecronista Sky Stefano Borghi ha parlato dell'eliminazione del Napoli: "La Lazio ha fatto una bella partita, non cambiando 11 giocatori. Le riserve della Lazio sono meno riserve di quelle del Napoli. A Conte non fa piacere l'eliminazione, il format può diventare interessante e non intaccava la possibilità di preparare le partite come vuole fare lui. Lui voleva sfruttare questa partita per far riposare i titolari, ma anche testare le riserve perchè lui ha eletto il suo blocco e la squadra è quella dalla sfida alla Juventus. C'è differenza con la Lazio perché i giocatori del Napoli non hanno minutaggio e non sono 'dentro', si può cambiare il 30%, il 60%, ma non il 100% altrimenti è difficile. Conte non è il primo a farlo, ha anche una rosa ampia e deve mantenerli attivi anche se ora non avrà più occasioni".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).