Sky, Borghi: "Scudetto? Sarebbe un'impresa. Ricordate: 10° posto poi 3-0 del Verona"

Nel corso di Cronache di Spogliatoio, il giornalista e telecronista Sky Stefano Borghi ha parlato del Napoli e della lotta scudetto: "Napoli favorito? Il favorito è da definire prima della partenza. Cosa intendiamo per favorito? Se si intende la squadra da battere, è l'Inter. Il Napoli non può essere favorito perché l'anno scorso è arrivato decimo, alla prima giornata di questo campionato ha preso tre gol dal Verona, sciogliendosi alla prima difficoltà.

Poi cosa c'è stato: un mercato che ha portato giocatori estremamente funzionali. Il Napoli ha messo un'iniezione di fisicità enorme prendendo Lukaku, Buongiorno e McTominay, ovvero giocatori particolarmente adatti al gioco di un allenatore bravissimo. Conte con il lavoro e la convinzione ha riacceso anche i reduci dello scudetto, riportando il Napoli ad essere una squadra molto forte che gioca un calcio molto efficace e che sta facendo dei risultati straordinari. Questo ci dice che il Napoli è forte e può lottare fino alla fine, ma la squadra da battere rimane inevitabilmente l'Inter.

L'Inter ha vinto il campionato l'anno scorso e come l'ha vinto, poi non mi pare si sia indebolita e non mi pare abbia dimostrato segni lampanti di cedimento, come aveva fatto invece il Napoli l'anno scorso. Poi se mi chiedi: il Napoli può arrivare fino in fondo? Sì certo che può arrivare fino in fondo, per farlo deve fare una grandissima impresa e deve comunque migliorare rispetto a quello che ci ha fatto vedere finora. Grandissima impresa perché non parliamo di dieci anni fa, ma di pochi mesi fa del Napoli che arriva decimo in campionato e del Napoli che appena l'Hellas fa una folata ne prende tre sparendo dal campo. Era la prima di campionato, ora siamo alla quindicesima, sono passati tre mesi".