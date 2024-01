Sky, Bucciantini: "A Mazzarri dico una sola cosa. C'è un dato che spiega tanto..."

Marco Bucciantini, giornalista Sky, ai microfoni dell'emittente satellitare si è espresso così sul momento del Napoli.

Marco Bucciantini, giornalista Sky, ai microfoni dell'emittente satellitare si è espresso così sul momento del Napoli: “Il Napoli non è stato sconfitto, è una perdita, è qualcosa di più profondo, collettivamente. L’anno scorso prese 48 cartellini in tutto, ultimi per falli, quest’anno ultima per falli, ma già 46 cartellini. Hanno perso il senso di stare insieme ed a Mazzarri direi di essere se stesso, fai quello che credi”.

Queste le parole pronunciate ieri dal direttore sportivo Meluso su Mazzarri e il ritiro: "Domani ci ritroveremo al centro sportivo e valuteremo il da farsi. L'allenatore gode della massima fiducia da parte mia, della società e della squadra. Nessuna riflessione in merito".