Sky, Bucciantini: "Due suggestioni, nella realtà il Napoli è uscito dagli scontri diretti in testa”

vedi letture

Nel corso di 'Sky Calcio Club', il giornalista e scrittore Marco Bucciantini ha parlato del Napoli capolista: "Qui si lavora un po’ sulle suggestioni: le squadre così prima o poi smettono di vincere, perché non si può sempre vincere per 1-0. La seconda suggestione: le squadre di Conte finiscono tutte per migliorare.

Queste sono le suggestioni, la realtà mi dice che contro la Roma per la prima volta ho visto un approccio notevole alla partita. Il Napoli era partito fortissimo, non gli era successo quasi mai. E continua a vincere partite comunque importanti. E’ uscito da un blocco di scontri diretti in testa alla classifica”.