Sky, Bucciantini: “Il Napoli ha cicatrici storiche, per superarle serve la società”

Marco Bucciantini, giornalista e scrittore, è intervenuto ai microfoni di 'Sky Calcio Club': “Le parole di Mertens sono di delusione, non sta agitando fantasmi. Spalletti non li deve vedere, deve ripartire da una Champions, che comunque è un obiettivo che l’anno scorso era mancato. Questa squadra ha delle cicatrici storiche che non riesce a curare, è nel vissuto di questo gruppo ogni tanto perdere una partita decisiva. Può succedere ad aprile, in albergo, gli è successo tante volte. Questi limiti non li supera un allenatore o un calciatore, o l’assenza di Di Lorenzo o di Anguissa, anche se sono state decisive. Lì serve la società, che insieme crea un ambiente che supera quella cicatrice”.