Sky, Bucciantini: “Napoli verticale a Verona, Osimhen il giocatore più importante d’Italia!”

Marco Bucciantini, giornalista e scrittore, è intervenuto ai microfoni di 'Sky Calcio Club': "Non è un campionato di campioni che che fanno ciò che vogliono, ma di giocatori che fanno ciò che possono ed il Milan lo fa tutto. Il Napoli invece ha rinunciato al palleggio per andare in verticale, un gioco diverso rispetto a quello leggero. Spalletti l’aveva presentata come la gara decisiva. Osimhen poi ha un modo suo di giocare, per me è il giocatore più importante del campionato".