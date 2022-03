Sky, Bucciantini: “Osimhen come la Venere di Botticelli, non sente i venti durante la partita”

Marco Bucciantini, giornalista e scrittore, è intervenuto ai microfoni di 'Sky Calcio Club’ e ha speso parole d’elogio per Victor Osimhen

Marco Bucciantini, giornalista e scrittore, è intervenuto ai microfoni di 'Sky Calcio Club’ e ha speso parole d’elogio per Victor Osimhen: “Osimhen è come la Venere di Botticelli, non sente i venti durante la partita, è sempre lì a scattare, come la conchiglia della Venere. Ed ora arriva proprio la Primavera ed avrà questo fattore contro squadre stanche”.