Sky, Bucciantini: "Se il Napoli batte l'Inter la esclude dalla corsa Scudetto"

Marco Bucciantini, giornalista e opinionista di Sky Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Quando sei forte devi farli i punti, devi fare la differenza. Ma l'Inter è uno squadrone, fa gol con tantissimi giocatori, in tantissime situazioni di gioco. Due mesi fa in un sondaggio tra i tifosi sarebbe stata indicata come la più forte dai tifosi. Ma questo campionato, sul campo, sta dicendo altre cose. E se il Napoli vincesse toglierebbe quella stampa dello scudetto dalla maglia nerazzurra e la metterebbe a disposizione sua e del Milan".