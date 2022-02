Sky, Cambiasso: "Barcellona-Napoli non è una finale anticipata, tante squadre forti in EL"

Esteban Cambiasso, ex centrocampista dell’Inter, ha parlato della sfida di Europa League tra Barcellona e Napoli ai microfoni di Sky Sport: “Vedremo come andrà il Napoli, se il percorso dal quale arriva giustificherà il risultato. Nel girone è arrivato secondo, eliminando il Leicester, e questo conferma che Napoli e Barcellona sono in due momenti diversi di salute. Non credo sia una finale anticipata, chi passerà avrà le sue possibilità di vincere la coppa ma l’Europa League è una competizione molto difficile e ci sono ancora tante squadre molto forti”.