Sky, Camicioli: "Insigne darà il 200% per vincere prima di lasciare Napoli"

Il giornalista Sky Stefano Camicioli ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dell’addio imminente di Insigne al Napoli: “Ci sarà qualcuno che lo fischierà e lo criticherà, ma si deve andare avanti come dei professionisti. Da parte di Insigne credo che ci sia ancora più voglia di dimostrare l’affetto per quella maglia e darà il 200% fino a fine stagione. Il suo sogno sarebbe quello di vincere col Napoli prima di lasciare. Se un tuo giocatore dà tutto in campo lo vedi e devi applaudirlo fino alla fine”.