Sky, Capello: "Il segreto di Ancelotti? Ti fa pensare che decidi tu, invece alla fine decide lui"

Dagli studi di Sky, Fabio Capello spende parole di grande stima nei confronti di Carlo Ancelotti, che col Real Madrid torna ospite del "suo" Chelsea: "Il segreto? La personalità: tu puoi urlare ma non avere personalità. Invece lui con calma sa essere deciso nei momenti giusti, l'ha preso da Liedholm. Fa finta di darti ragione, poi decide sempre lui: è la capacità di riuscire a cambiarti le carte in tavola, ti fa pensare che sei tu a decidere e invece è lui. Non pensavo riuscisse a vincere la Premier League: non aveva la squadra più forte. Io allenavo la nazionale inglese in quel periodo lì e non pensavo potesse vincere il campionato".