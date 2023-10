Sky, Caressa: "Col Real gara ideale per il Napoli, può fare una grande partita"

Il giornalista e conduttore Fabio Caressa ha parlato della sfida in Champions tra Napoli e Real Madrid ai microfoni di 'Sky Calcio Club'.

Il giornalista e conduttore Fabio Caressa ha parlato della sfida in Champions tra Napoli e Real Madrid ai microfoni di 'Sky Calcio Club': "Il Napoli può fare una grande partita. Quella con il Real Madrid è proprio la gara ideale per ricominciare in casa dopo la vittoria dello scudetto. Giochi con il Real, c’è Ancelotti…”