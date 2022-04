Sky, Caressa elogia Elmas: “Più concreto e meno scintillante. Che intelligenza tattica!”

"Forse non è diventato il diamante che tutti si aspettavano, ma un giocatore meno scintillante e più concreto".

TuttoNapoli.net

Fabio Caressa, giornalista Sky, sul suo canale Youtube ha speso parole d’elogio per Elmas: “Gioca in tre, quattro posizioni diverse. Lo chiamavano il diamante grezzo quando è arrivato all’inizio, ma secondo me oltre ad avere tecnica ha una grande intelligenza tattica e capacità di mettersi al posto giusto al momento giusto. Ha inserimento, è un giocatore intelligente. Forse non è diventato il diamante che tutti si aspettavano, ma un giocatore meno scintillante e più concreto. E questo può essere molto importante per il Napoli in questa fase finale del campionato”.