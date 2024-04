Sky, Caressa: "L'uomo più vicino ad Allegri è Manna, col suo addio si sente isolato"

Nel corso di Sky Calcio Club, il noto giornalista Fabio Caressa ha voluto approfondire il momento della Juventus parlando in particolare di Allegri

Nel corso di Sky Calcio Club, il noto giornalista Fabio Caressa ha voluto approfondire il momento della Juventus parlando in particolare di Allegri e della lettera agli azionisti bianconeri divulgata la scorsa settimana: "La notizia più importante della settimana, al di là dello 0-0 nel derby è stata la lettera che John Elkann ha scritto agli azionisti, c'è un passaggio molto importante in cui viene data a Cristiano Giuntoli la società. Viene sottolineato come sia bravo, che ha vinto premi importanti e come sia lui, con un focus sui giovani talenti, che dovrà costruire la Juventus. Vuol dire che Giuntoli ha la responsabilità assoluta. In tutto il documento è stato l'unico nome citato. A Giuntoli sarà permesso di portare i suoi uomini di fiducia all'interno e di ricostruire il braccio armato del Napoli che aveva vinto lo scudetto. Manna tra l'altro era l'uomo più vicino ad Allegri e andrà al Napoli".

Sul futuro del tecnico ha aggiunto: "Allegri non è stato ancora chiamato da nessuno, ha un buon rapporto con Elkann che gli riconosce di aver traghettato la squadra in un momento difficilissimo ma non è stato contattato nè per dirgli che per l'anno prossimo c'è un altro nè per dirgli che rimane. Si sente un po' solo e abbandonato ma la sensazione è che non sarà più l'allenatore della Juventus il prossimo anno."