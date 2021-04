Sky, Caressa: "La stagione di Gattuso è almeno da 6,5"

Fabio Caressa, telecronista e conduttore di Sky Sport, nel corso dello 'Sky Calcio Club' si è soffermato sul futuro di Rino Gattuso che dovrebbe essere lontano da Napoli: "Ve lo dico, Gattuso non resta al Napoli. E vi dico che potrebbe andare alla Fiorentina. Alla sua stagione io do un 7 se si qualifica in Champions, 6,5 se si qualifica in Europa League".