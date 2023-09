Sky, Caressa: "Osimhen deve chiedere scusa pubblicamente a Garcia"

"Domani pubblicamente Osimhen deve chiedere scusa all'allenatore, se non diventa una cosa antipatica".

Il giornalista e conduttore Fabio Caressa ha parlato del Napoli e della reazione di Osimhen dopo la sostituzione di Garcia col Bologna ai microfoni di 'Sky Calcio Club': "Garcia è in difficoltà, perchè arrivato dopo Spalletti con una squadra ingiocabile per gli altri.

Reazione plateale di Osimhen dopo il cambio? Ci sono momenti e momenti, se lo fai con un allenatore in difficoltà è diverso dal farlo con un allenatore forte. Non vorrei che l’atteggiamento dei giocatori fosse quello di chi dice che ha vinto. Osimhen ha fatto un attacco pubblico e domani pubblicamente eve chiedere scusa all'allenatore, se non diventa una cosa antipatica. Altrimenti poi la prossima volta lo fa qualcun altro”.