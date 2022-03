Sky, Caressa pazzo di Osimhen: “Un leone! E’ diventato il leader emotivo del Napoli”

Nel corso di 'Sky Calcio Club' il giornalista e conduttore, Fabio Caressa, ha elogiato Victor Osimhen

Nel corso di 'Sky Calcio Club' il giornalista e conduttore, Fabio Caressa, ha elogiato Victor Osimhen: “Questo è un leone. Anche nell’ultima partita in cui il Napoli ha vinto, non dico solo per Osimhen perchè sarebbe ingeneroso, pero’ Osimhen è stato fantastico. Salta di testa, si butta, c’ha coraggio, va su tutti i palloni. E poi mi sembra sia diventato il leader emotivo del Napoli”.