Sky, Caressa: “Per i tifosi napoletani scaramantici: un’altra cabala è andata!”

"Per i tifosi scaramantici napoletani, fino a questo momento il Napoli e l’Arsenal avevano quasi lo stesso cammino".

TuttoNapoli.net

Il giornalista Fabio Caressa è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24: “Con lo Spezia ancora non aveva messo tutto in campo il Napoli, perché aveva ancora da giocarsi la panchina, che è formidabile e ti permette di cambiare passo. Credo che raramente abbiamo visto in Italia una squadra così dominante ultimamente, bisogna forse tornare alla Juve dei 102 punti o ad una di quelle di Lippi. Veramente è uno spettacolo, ti diverti davvero quando vedi giocare il Napoli. Quest’anno quando ho fatto la telecronaca in Champions mi sono divertito come raramente mi è capitato. Proprio bella da vedere, entusiasmante, c’è tutto.