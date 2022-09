Sky, Caressa: “Quota Scudetto sopra i 90 punti. Stagione no-sense per il Mondiale"

Fabio Caressa, giornalista, si è così espresso a Sky Sport sulla lotta Scudetto

TuttoNapoli.net

Fabio Caressa, giornalista, si è così espresso a Sky Sport sulla lotta Scudetto: "La quota Scudetto secondo me sarà più alta, perché le grandi squadre faranno più punti con le piccole. Secondo me quest'anno tornerà sopra i 90 punti... Poi bisogna vedere cosa succederà a gennaio a causa di questa stagione no-sense con il Mondiale in inverno".