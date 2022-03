Sky, Compagnoni: “Lo Scudetto non è compromesso, ma a Verona è vietato sbagliare”

"Qualche problema a livello di personalità c'è, i primi quindici minuti ho visto una squadra in terza marcia".

Maurizio Compagnoni, telecronista Sky, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio KissKiss Napoli: "La partita con il Verona sarà fondamentale, il discorso scudetto non è compromesso ma il Napoli non può più sbagliare. Se ti lasci travolgere dalla malinconia della sconfitta con il Milan, mentalmente non sei pronto. Qualche problema a livello di personalità c'è, i primi quindici minuti ho visto una squadra in terza marcia, poi tutto il resto della partita è tornata in seconda. Quando gli azzurri hanno riprovato a spingere i rossoneri sono andati in difficoltà, per me il Napoli avrebbe vinto tranquillamente se avesse giocato a ritmi alti”.