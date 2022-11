Sky, Compagnoni: "Se penso ai Mondiali, Napoli-Liverpool era un altro sport"

Intervenuto a Kiss Kiss Napoli, il giornalista e telecronista Sky, Maurizio Compagnoni, ha dichiarato

Intervenuto a Kiss Kiss Napoli, il giornalista e telecronista Sky, Maurizio Compagnoni, ha dichiarato: "In questi mondiali vedo ritmi bassissimi, Napoli-Liverpool se ci penso sembrava un altro sport. Non so se dipenda dal caldo, ma è proprio la qualità del gioco che non convince. Spalletti fa un altro sport, ripeto, e gli azzurri giocano da squadra su ritmi più elevati".