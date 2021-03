Sky, Compagnoni: "Stagione pazzesca di Insigne, l'attacco del Napoli è da scudetto"

Maurizio Compagnoni, giornalista e telecronista di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. “Pochissimi club in Europa hanno un potenziale di fuoco in attacco come il Napoli. Il Napoli ha un attacco da scudetto. La società dovrà essere brava a costruire una squadra intorno a questo attacco. Insigne sta facendo una stagione pazzesca. Anche Politano è un grande calciatore e non parte come prima scelta. Il Napoli avrà di fronte tre partite fondamentali contro Milan, Juventus e Roma. Si deciderà gran parte di questo campionato. Molto cambierà se il Napoli non dovesse centrare la Champions. Le ambizioni non verranno meno ma verrà meno il budget. Rientrare tra le prime quattro è troppo importante per il Napoli. Zielinski? Ha fatto due assist meravigliosi. Si deve mettere in mente di essere uno dei centrocampisti più forti in Europa. Lui ha tutto: destro, sinistro, tiro, assist. Gli manca solo un po' di continuità per essere un top player".