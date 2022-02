Sky, Condò: "Barça in ricostruzione. Napoli quasi ai massimi, è il momento di approfittarne"

Il giornalista Paolo Condò ha ai microfoni di Sky Sport della sfida di play off di Europa League tra Barcellona e Napoli: "E’ una partita di livello altissimo tra due squadre che stanno vivendo un momento diverso della loro storia. Il Napoli è quasi ai massimi, sta lottando per lo scudetto e sta giocando bene. Ha un sacco di ottimi giocatori e speriamo che Osimhen ce la faccia. Il Barcellona è nella famosa modalità di ricostruzione delle squadre Nba. Se c’è un momento che il Napoli ne può approfittare è proprio questo. Rispetto alla sfida di due anni fa in Champions è cambiato un mondo”.