Paolo Condò, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24: “Sul Napoli in Europa c’è da dire che è come le grandi squadre europee: non si ferma. Se va in vantaggio 3-0, continua a giocare perché il City, il Real Madrid e il PSG fanno così. E’ la mentalità dello show non soltanto della pura partita di calcio, ma del grande spettacolo”.