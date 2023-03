Sky, Condò: "Napoli quasi perfetto, al Milan servirà il miglior Leao!"

Paolo Condò ha parlato a Sky Sport dopo il sorteggio dei quarti di Champions League fra Milan e Napoli

Paolo Condò ha parlato a Sky Sport dopo il sorteggio dei quarti di Champions League fra Milan e Napoli: "In questo momento vediamo una squadra quasi perfetta come il Napoli, ogni ingranaggio gira al meglio. Il Milan ha un possibile potenziale di crescita con Leao, che tornato dal Mondiale non è più stato quello dello scorso anno. Dovesse riuscire a liberarsi dei problemi, quella sarebbe un'aggiunta di potenza importante".