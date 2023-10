Sky, Condò: "Per la prima volta tre punti esclamativi dalle candidate allo scudetto"

Ospiti negli studi Sky, il giornalista Paolo Condò ha commentato i risultati degli anticipi del settimo turno di Serie A.

Ospiti negli studi Sky, il giornalista Paolo Condò ha commentato i risultati degli anticipi del settimo turno di Serie A: "Per la prima volta abbiamo visto tre candidate allo scudetto comportarsi esattamente da squadre candidate al titolo. Napoli e Inter hanno vinto 4-0 in trasferta, il Milan 2-0 in caso contro un avversario più forte. Per la prima volta abbiamo avuto tre punti esclamativi dal punto di vista del gioco e delle segnature. Ora Atalanta-Juventus, non dico essere uno spareggio alla settima giornata, ma è un’indicazione molto forte per quale sarà la quarta candidata per il titolo”.